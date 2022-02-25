До Києва зайшли диверсійні групи ворога - Зеленський

Зеленський закликає киян бути уважними, дотримуватися правил комендантської години.

Під час нічного звернення президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Києва зайшли диверсійні групи Російської Федерації.

Відповідне відео з'явилося на офіційних сторінках голови держави у ніч проти 25 лютого.

"Маємо інформацію, що до Києва уже зайшли диверсійні групи ворога. Тому я дуже прошу киян бути уважними, дотримуватися правил комендантської години. Я залишаюся в урядовому кварталі разом з усіма", - сказав Зеленський.