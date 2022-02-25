На околиці Києва знову почалися обстріли

Потужні вибухи чути в районі Гостомеля.

Близько третьої ночі 25 лютого на околиці Києва, в районі Гостомеля, знову лунають вибухи. Там розташований військовий аеродром, який російським військовим не вдалося окупувати 24 лютого.

Про це повідомляє журналіст ТСН.ua.

Поодинокі вибухи чути аж у Борисполі під Києвом, повідомляють очевидці.

Раніше CNN із посиланням на джерела повідомлялося, що чергові масовані обстріли Києва мають статися о третій ночі 25 лютого.

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"Різні джерела пишуть, що очікуються ракетні удари по Києву о третій годині, посилаються на CNN. Наразі такі удари розглядаються як "імовірні". Слід зазначити, що мирним громадянам такі удари загрожують дуже мало. Бити будуть по військових об'єктах. Сьогодні ми зупинили їх. Практичне вклинення на нашу територію склало в середньому 40 кілометрів", - повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Він додав, що "ППО збереглася, війська боєздатні, ми застосовуємо і авіацію (тому, коли ви чуєте звуки літаків, це цілком можуть бути наші, як сьогодні, коли вони збивали російські гелікоптери над Гостомелем)".

"Загалом, у них провал насправді. Провал і першого удару та наступних планів. Героїчна оборона наших військ, дива, які показують наша армія, прикордонники, Нацгвардія, інші структури, є головною умовою та головною причиною цього провалу: Чернігів, Суми, Київ, Харків, вся зона ООС, Херсон. Тож завтра буде найстрашніший день. Страшніше, ніж сьогодні. Завтра вони включать усі свої можливості, щоб зламати нас психологічно і – на полі бою. Але, з іншого боку, вже буде й легше. Ефекту раптовості немає, звичка почала утворюватися, десантами нас не налякаєш. Завтра будуть і повітряні удари, і десанти, і вклинення, і оточення", - зазначив Арестович.