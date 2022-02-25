На околиці Києва знову почалися обстріли

Потужні вибухи чути в районі Гостомеля.
Близько третьої ночі 25 лютого на околиці Києва, в районі Гостомеля, знову лунають вибухи. Там розташований військовий аеродром, який російським військовим не вдалося окупувати 24 лютого.
Про це повідомляє журналіст ТСН.ua.
Поодинокі вибухи чути аж у Борисполі під Києвом, повідомляють очевидці.
Раніше CNN із посиланням на джерела повідомлялося, що чергові масовані обстріли Києва мають статися о третій ночі 25 лютого.
"Різні джерела пишуть, що очікуються ракетні удари по Києву о третій годині, посилаються на CNN. Наразі такі удари розглядаються як "імовірні". Слід зазначити, що мирним громадянам такі удари загрожують дуже мало. Бити будуть по військових об'єктах. Сьогодні ми зупинили їх. Практичне вклинення на нашу територію склало в середньому 40 кілометрів", - повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.
Він додав, що "ППО збереглася, війська боєздатні, ми застосовуємо і авіацію (тому, коли ви чуєте звуки літаків, це цілком можуть бути наші, як сьогодні, коли вони збивали російські гелікоптери над Гостомелем)".
"Загалом, у них провал насправді. Провал і першого удару та наступних планів. Героїчна оборона наших військ, дива, які показують наша армія, прикордонники, Нацгвардія, інші структури, є головною умовою та головною причиною цього провалу: Чернігів, Суми, Київ, Харків, вся зона ООС, Херсон. Тож завтра буде найстрашніший день. Страшніше, ніж сьогодні. Завтра вони включать усі свої можливості, щоб зламати нас психологічно і – на полі бою. Але, з іншого боку, вже буде й легше. Ефекту раптовості немає, звичка почала утворюватися, десантами нас не налякаєш. Завтра будуть і повітряні удари, і десанти, і вклинення, і оточення", - зазначив Арестович.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.