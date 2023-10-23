Гаджети із серії Plus у iPhone завжди характеризуються потужнішою і ємнішою батареєю. Тому такі смартфони вибирають ті, хто хоче довше залишатися на зв'язку і не думати про необхідність шукати розетку поблизу.

Новий iPhone 15 Plus став гідним продовжувачем цієї традиції.

У ньому чи не найбільший обсяг акумулятора. Цей показник становить 4383 мАг. Більше тільки в iPhone 15 Pro Max - 4422 мАг. З таким гаджетом можна довго насолоджуватися автономною роботою. Одного заряду достатньо для 26 годин перегляду відео в активному режимі. При більш економній витраті заряду гаджет здатний пропрацювати ще довше.

Основні нововведення в iPhone 15 Plus

Порівняно з iPhone 14 Plus батарея в новому гаджеті стала більшою на 2%. Може здатися, що зміни незначні, але завдяки встановленню чипсета A16 Bionic гаджет раціональніше витрачає енергію. Додатки не так швидко розряджають батарею - отже смартфон функціонує довше.

Серед інших переваг:

Наявність функції швидкого заряджання. У новому смартфоні вона стала ще оперативнішою. Пристрою достатньо півгодини, щоб заповнити акумулятор на 50%. Для повноцінної зарядки потрібно близько 90 хвилин. 2. Оновлена версія операційної системи. В iPhone 15 Plus встановлено iOS 17. Вона дає змогу швидко відкривати додатки, сайти, ігри. З нею серфінг в інтернеті або робота виявляться ще більш комфортними. Оскільки всі процедури будуть виконуватися швидко, то і гаджет не розрядиться за короткий термін. 3. Реверсивна зарядка. Це нова функція в iPhone 15 Plus. Вона вважається одним з головних козирів гаджета. Тепер можна заповнити ємність акумулятора годинника або навушників за допомогою смартфона.

Також можна відзначити новий тип пам'яті LPDDR5, встановлений в гаджеті. Він швидший і продуктивніший порівняно з LPDDR4X, який був у попередніх флагманських гаджетах американського виробника.

Що ще потрібно знати про автономність iPhone 15 Plus

У новому пристрої компанія Apple зберегла функцію бездротової зарядки. Вона виконується повільніше (7.5 Вт проти 20 Вт у стандартному режимі), але зате можна заповнити об'єм батареї практично скрізь.

У смартфоні встановлено стандартний літій-іонний акумулятор. З роками він не буде заряджатися гірше. Тому навіть через кілька років після покупки можна буде оцінити автономну роботу пристрою.

У гаджеті передбачені різні додаткові опції, які покликані продовжити час його функціонування на одному заряді. Наприклад, можна скористатися "Економією енергії". Завдяки цій функції будуть відключені енерговитратні додатки, знижена яскравість екрану. Такі невеликі хитрощі допоможуть продовжити час автономної роботи. З новим iPhone 15 Plus легко постійно залишатися на зв'язку.