Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: водієві обрали запобіжний захід

Водієві, який вночі 22 жовтня на в'їзді до Києва збив 47-річного військовослужбовця на блокпосту, обрали запобіжний захід.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

"Винуватцеві ДТП на блокпосту зі смертельними наслідками обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій автомобіля "Honda Civic" рухався з перевищенням швидкості в межах другої (середньої) смуги об’їзної дороги в Києві в напрямку Броварського проспекту. Наближаючись до стаціонарного блокпосту, він здійснив наїзд на військовослужбовця, який перебував на службі. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Як повідомлялося, на в'їзді до Києва авто збило на смерть військового на блокпосту. Відомо, що за кермом автомобіля був 45-річний адвокат. Прилад "Драгер" показав, що на момент вчинення ДТП він перебував у тверезому стані.

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