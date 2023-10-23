"Пробачав" порушення за чималі хабарі: у Києві СБУ затримала посадовця Антимонопольного комітету

Держслужбовець "обклав даниною" місцеву компанію, яка займається оптовою торгівлею хімічними засобами і технікою для очистки.

У Києві затримано посадовця відділу досліджень та розслідувань Антимонопольного комітету, який налагодив злочинний механізм одержання грошей від підприємців.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Кіберфахівці Служби безпеки ліквідували корупційну схему у Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету (АМКУ). Викриття відбувалося за особистого сприяння новопризначеного керівника АМКУ Павла Кириленка", - йдеться у повідомленні.

Посадовець вимагав хабарі з представників комерційних структур, щоб "заплющити очі" на виявлені у них порушення антимонопольного законодавства та не вживати щодо них адміністративних санкцій.

Задокументовано, як держслужбовець "обклав даниною" місцеву компанію, яка займається оптовою торгівлею хімічними засобами і технікою для очистки.

За 8 тис. доларів США посадовець обіцяв керівнику підприємства вирішити питання про ненакладення на нього штрафів за порушення, виявлені у ході перевірки.

Співробітники СБУ задокументували одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримали на гарячому під час передачі йому наступного траншу.

Момент затримання чиновника Антимонопольного комітету / Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі він перебуває посадовець Антимонопольного комітету вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряється інформація щодо можливої причетності до оборудки інших посадовців АМКУ.

Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Сумах начальника відділу боротьби з хабарями запідозрили в хабарництві.

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