Хабар за упішне здавання сесії: викрито керівницю відділення одного з інститутів Національної академії внутрішніх справ (фото)

У ході слідства задокументовано, що пані полковник поліції отримала 37200 гривень хабаря.

На Київщині викрито керівницю відділення одного з інститутів Національної академії внутрішніх справ на хабарі за успішне здавання сесії.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру підполковнику поліції - керівниці відділення одного з інститутів Національної академії внутрішніх справ за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювана вимагала від студентів навчальної групи надати їй так званий благодійний внесок. За це вона обіцяла лояльне ставлення до майбутніх юристів та позитивне оцінювання їх учбових результатів. Також за 400 доларів США посадовиця мала посприяти двом студентам в успішному здаванні сесії.

У ході слідства задокументовано одержання нею 37 200 гривень хабаря.

Затримання на хабарі / Фото: Прокуратура Київської області

Освітянку затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання другої частини оговореної суми.

Хабар / Фото: Прокуратура Київської області

Заходи з викриття здійснювалися прокурорами Київської обласної прокуратури спільно з оперативними працівниками Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Сумах начальника відділу боротьби з хабарями запідозрили в хабарництві.

Читайте також: