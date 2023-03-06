Офіційно: на Київщині працює ППО

У ніч проти 6 березня 2023 року на території Київської області оголосили повітряну тривогу

У Київській області працює ППО.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах

"Не нехтуйте заходами безпеки! Бережіть себе та близьких. Віримо в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога.

А згідно з повідомленням у соціальних мережах у Київській області пролунали вибухи.

Пізніше у небі Київщини виявили повітряну ціль. Людям порадили перебувати в укриттях.

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До того ж на Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

А на Дніпропетровщині очевидці повідомляють про звуки вибухів та ворожі дрони в області.

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