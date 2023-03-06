Официально: в Киевской области работает ПВО

В ночь на 6 марта 2023 года на территории Киевской области объявили воздушную тревогу.

В Киевской области работает ПВО.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

"Не пренебрегайте мерами безопасности! Берегите себя и близких. Верим в ВСУ!", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 6 марта 2023 года во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога.

А согласно сообщению в социальных сетях в Киевской области раздались взрывы.

Позже в небе Киевской области обнаружили воздушную цель. Людям посоветовали находиться в укрытиях.

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К тому же в Запорожье раздались звуки взрывов.

А на Днепропетровщине очевидцы сообщают о звуках взрывов и вражеских дронах в области.

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