Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Официально: в Киевской области работает ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1011
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Официально: в Киевской области работает ПВО

Фото: Pexels

В ночь на 6 марта 2023 года на территории Киевской области объявили воздушную тревогу.

В Киевской области работает ПВО.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

"Не пренебрегайте мерами безопасности! Берегите себя и близких. Верим в ВСУ!", — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 6 марта 2023 года во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога.

А согласно сообщению в социальных сетях в Киевской области раздались взрывы.

Позже в небе Киевской области обнаружили воздушную цель. Людям посоветовали находиться в укрытиях.

К тому же в Запорожье раздались звуки взрывов.

А на Днепропетровщине очевидцы сообщают о звуках взрывов и вражеских дронах в области.

Читайте также:

Как стать незаметными для враждебных ПВО: инсайды от воздушных героев

Как стать незаметными для враждебных ПВО: инсайды от воздушных героев

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1011
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация