Официально: в Киевской области работает ПВО

В ночь на 6 марта 2023 года на территории Киевской области объявили воздушную тревогу.
В Киевской области работает ПВО.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.
"Не пренебрегайте мерами безопасности! Берегите себя и близких. Верим в ВСУ!", — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 6 марта 2023 года во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога.
А согласно сообщению в социальных сетях в Киевской области раздались взрывы.
Позже в небе Киевской области обнаружили воздушную цель. Людям посоветовали находиться в укрытиях.
К тому же в Запорожье раздались звуки взрывов.
А на Днепропетровщине очевидцы сообщают о звуках взрывов и вражеских дронах в области.
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