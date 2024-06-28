На Київщині батько вбив рідну доньку: як його покарали

У Київській області сталося моторошне вбивство - батько ножем зарізав рідну доньку. Його син дивом врятувався.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Напередодні вбивства під час телефонної розмови на ґрунті ревнощів чоловік посварився з дружиною, яка перебувала за кордоном. Щоб помститися їй він вирішив вбити дітей – 16-річну доньку та 12-річного сина.

Вночі, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він пішов на кухню та увімкнув газові конфорки. Після цього розбудив дітей. Розуміючи небезпечні наслідки дій батька, дівчина хотіла вимкнути плиту. Через це між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

"Діти намагалися втекти від батька, однак залишити будинок їм не вдалося, оскільки засуджений відламав внутрішню ручку вхідних дверей. Під час суперечки чоловік вдарив кухонним ножем доньку по обличчю та в грудну клітину. Від отриманої колото-різаної рани з пошкодженням серця, вона померла на місці злочину. Хлопець взяв мобільний телефон та сховався у підвалі будинку, звідки викликав правоохоронців", - йдеться у повідомленні відомства.

Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві доньки та замаху на вбивство малолітнього сина (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Житомирі засудили жінку, яка під час конфлікту вбила чоловіка, який зайшов до неї в гості. Причиною сварки стало те, що гість лаявся та плював у борщ, яким його пригощали.

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