На фронті загинув відомий київський дельтапланерист

Ілля Тарасюк отримав несумісне з життям поранення внаслідок атаки російським дроном під час виконання завдання.

На фронті загинув військовослужбовець ЗСУ Ілля Тарасюк. Він був одним із засновників київської спінінгової УЛ-громади та відомим дельтапланеристом.

Про це йдеться на сторінці благодійної організації Pilots Help Ukraine у Facebook.

Ілля Тарасюк нещодавно приєднався до лав Збройних сил України.

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“Друзі, ми маємо важку втрату… Захищаючи Україну, загинув Ілля Тарасюк – пілот, друг, член нашої команди. Багато пілотів-дельтапланеристів в усьому світі літають на дельтапланах, для яких він пошив парус. Нещодавно він пішов до війська. На жаль, під час виконання завдання, його група була атакована ворожим дроном. Ми сумуємо разом з його дружиною, донькою, батьками, друзями”, – ідеться у повідомленні організації.

Боєць отримав несумісне з життям поранення внаслідок атаки російським дроном під час виконання завдання.

У загиблого Героя залишилися батьки, дружина та дочка.

Нагадаємо, на війні проти Росії загинув 21-річний український футболіст Кирило Молоков.

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