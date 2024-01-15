У Києві в затопленому нечистотами укритті на Метробудівській вже провели санітарну очистку: фото

Укриття в Солом'янському районі столиці підтопило через засмічення каналізації.
У Києві 15 січня у приміщеннях укриття на вулиці Метробудівській, 11 у Солом’янському районі проведена санітарна обробку.
Про це повідомляє КМДА.
Керівна компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району міста Києва разом з підрядною організацією опрацьовують технічні заходи, щоб уникнути аварійних ситуацій надалі.
Зазначимо, у ніч на 13 січня, через засмічення дворової каналізаційної мережі, в укритті сталося підтоплення.
За декілька годин аварійна бригада "Київводоканалу" прочистила каналізаційну мережу, а керівна компанія отримала заявку на саноборбку.
Тепер ці роботи виконані.
У КМДА звертають увагу на те, що більшість укриттів столиці перебуває на балансі служб районних адміністрацій та підприємств. Тож їх посадові особи несуть пряму відповідальність за їх ремонт, технічний стан і доступ до цих приміщень.
З міського бюджету районним адміністраціям, як балансоутримувачам, виділили понад 1,8 млрд гривень на ремонтні роботи в укриттях. Формування переліку необхідних робіт на обʼєкті, обрання підрядної організації, контроль за виконанням робіт здійснюють райони як розпорядники коштів.
Нагадаємо, в одній зі шкіл Києва під час повітряної тривоги обвалилася стеля укриття, в якому перебували діти. Надзвичайна подія сталася у п'ятницю, 22 грудня.
Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що у цьому шкільному укритті зірвало вентиль батареї опалення, внаслідок чого затопило стелю і вона обвалилася. Тоді ніхто не постраждав. “Стеля у цьому укритті типу “армстронг” - з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води, обвалився сегмент підвісної стелі”, - пояснив Попко.
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