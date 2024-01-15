На фронте погиб известный киевский дельтапланерист

Илья Тарасюк получил несовместимое с жизнью ранение в результате атаки российским дроном во время выполнения задания.

На фронте погиб военнослужащий ВСУ Илья Тарасюк. Он был одним из основателей киевской спиннинговой УЛ-общины и известным дельтапланеристом.

Об этом говорится на странице благотворительной организации Pilots Help Ukraine в Facebook.

Илья Тарасюк недавно присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

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“Друзья, у нас тяжелая потеря… Защищая Украину, погиб Илья Тарасюк – пилот, друг, член нашей команды. Многие пилоты-дельтапланеры во всем мире летают на дельтапланах, для которых он сшил парус. Недавно он пошел в армию. К сожалению, во время выполнения задания его группа была атакована вражеским дроном. Мы скорбим вместе с его женой, дочерью, родителями, друзьями", – говорится в сообщении организации.

Боец получил несовместимое с жизнью ранение в результате атаки российским дроном во время выполнения задания.

У погибшего Героя остались родители, жена и дочь.

Напомним, на войне против России погиб 21-летний украинский футболист Кирилл Молоков.

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