На фронте погиб известный киевский дельтапланерист

Илья Тарасюк получил несовместимое с жизнью ранение в результате атаки российским дроном во время выполнения задания.
На фронте погиб военнослужащий ВСУ Илья Тарасюк. Он был одним из основателей киевской спиннинговой УЛ-общины и известным дельтапланеристом.
Об этом говорится на странице благотворительной организации Pilots Help Ukraine в Facebook.
Илья Тарасюк недавно присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.
“Друзья, у нас тяжелая потеря… Защищая Украину, погиб Илья Тарасюк – пилот, друг, член нашей команды. Многие пилоты-дельтапланеры во всем мире летают на дельтапланах, для которых он сшил парус. Недавно он пошел в армию. К сожалению, во время выполнения задания его группа была атакована вражеским дроном. Мы скорбим вместе с его женой, дочерью, родителями, друзьями", – говорится в сообщении организации.
Боец получил несовместимое с жизнью ранение в результате атаки российским дроном во время выполнения задания.
У погибшего Героя остались родители, жена и дочь.
Напомним, на войне против России погиб 21-летний украинский футболист Кирилл Молоков.
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