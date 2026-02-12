Удар РФ "погасив" один з районів Києва: без світла понад 100 тисяч родин

Київ без світла та тепла / © Associated Press

У Києві без світла після масованої атаки залишились 107 000 родин.

Про це повідомили у ДТЕК.

«Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики», — зазначили там.

Наразі енергетики одразу заживили обʼєкти критичної інфраструктури, але в Деснянському районі столиці діють екстрені відключення світла. Для решти мешканців Києва застосовуються тимчасові графіки обмежень.

Мер столиці Віталій Кличко своєю чергою зазначив, що понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж залишаються без тепла, оскільки через критичне Дарницької ТЕЦ подати теплоносій туди наразі неможливо.

Без тепла у Києві додатково залишились 2600 будинків

Унаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла, повідомив зрання Віталій Кличко.

«Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах. Комунальники вже працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки», — написав мер вранці.

Що передувало

РФ атакувала Київ балістичними ракетами і БПЛА. У місті пролунала серія потужних вибухів. Падіння уламків зафіксовані у кількох районах міста. Під ударом об’єкти інфраструктури столиці. Щонайменше двоє постраждалих.

Що кажуть у Повітряних силах України

Росія атакувала Україну 24 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-300», керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 219 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків, 150 з яких —"Шахеди».