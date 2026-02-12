ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
2 хв

Удар РФ "погасив" один з районів Києва: без світла понад 100 тисяч родин

Зокрема, йдеться про частину будинків у Деснянському районі. Енергетики одразу заживили обʼєкти критичної інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Київ без світла та тепла

Київ без світла та тепла / © Associated Press

У Києві без світла після масованої атаки залишились 107 000 родин.

Про це повідомили у ДТЕК.

«Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики», — зазначили там.

Наразі енергетики одразу заживили обʼєкти критичної інфраструктури, але в Деснянському районі столиці діють екстрені відключення світла. Для решти мешканців Києва застосовуються тимчасові графіки обмежень.

Мер столиці Віталій Кличко своєю чергою зазначив, що понад 1100 багатоповерхівок у Деснянському та Дарницькому районах після минулих обстрілів теж залишаються без тепла, оскільки через критичне Дарницької ТЕЦ подати теплоносій туди наразі неможливо.

Без тепла у Києві додатково залишились 2600 будинків

Унаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури ще майже 2600 столичних будинків опинилися без тепла, повідомив зрання Віталій Кличко.

«Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах. Комунальники вже працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки», — написав мер вранці.

Що передувало

РФ атакувала Київ балістичними ракетами і БПЛА. У місті пролунала серія потужних вибухів. Падіння уламків зафіксовані у кількох районах міста. Під ударом об’єкти інфраструктури столиці. Щонайменше двоє постраждалих.

Що кажуть у Повітряних силах України

Росія атакувала Україну 24 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-300», керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 219 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків, 150 з яких —"Шахеди».

Дата публікації
Кількість переглядів
298
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie