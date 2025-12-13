У Києві двоє діточок в Інституті серця потребують термінової трансплантації: хірурги звернулися з закликом

Директор Інституту серця Борис Тодуров / © Скріншот

У Києві, у дитячому відділенні інтенсивної терапії Інституту серця, наразі перебувають двоє дітей у вкрай тяжкому стані, обидва підключені до системи екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО) та потребують трансплантації серця.

Про це повідомив кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров на сторінці Facebook.

За його словами, станом на 12 грудня в реанімації перебувають дівчинка, яка вже внесена до листа очікування на пересадку серця, а також хлопчик із важкою серцевою недостатністю, який також очікує на донорський орган.

Тодуров наголосив, що обидві дитини знаходяться на ЕКМО — апараті, який тимчасово замінює роботу серця та легень і застосовується у критичних випадках як «міст» до трансплантації.

Кардіохірург звернувся до трансплант-координаторів та Українського центру трансплант-координації із закликом терміново долучитися до вирішення ситуації.

«Добрий день, ми в інституті серця, сьогодні 12 грудня, ранок, в дитячому відділенні інтенсивної терапії, двоє діточок на ЕКМО. Дівчинка, яка очікує на трансплантацію серця, і хлопчик з серцевою недостатністю, який теж знаходиться на листі очікування. Прошу уваги всіх трансплант-координаторів і нашого українського центру трансплант-координації. Подивіться, будь ласка, чи можемо ми якось разом допомогти цим діткам.», — сказав він.

У Інституті серця зазначають, що стан дітей залишається важким, а пошук донорських органів є критично необхідним у найкоротші терміни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові лікарі провели унікальну операцію з подвійної трансплантації серця. 20-річний пацієнт пережив дві пересадки поспіль.