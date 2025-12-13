- Дата публикации
В Киеве двое детей в Институте сердца нуждаются в срочной трансплантации: хирурги обратились с обращением
Борис Тодуров сообщил, что двое детей подключены к ЭКМО и ожидают донорские органы.
В Киеве, в детском отделении интенсивной терапии Института сердца, сейчас находятся двое детей в крайне тяжелом состоянии, оба подключены к системе экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и нуждаются в трансплантации сердца.
Об этом сообщил кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров на странице Facebook.
По его словам, по состоянию на 12 декабря в реанимации находятся девочка, которая уже внесена в лист ожидания на пересадку сердца, а также мальчик с тяжелой сердечной недостаточностью, который также ожидает донорский орган.
Тодуров отметил, что оба ребенка находятся на ЭКМО — аппарате, который временно заменяет работу сердца и легких и применяется в критических случаях как «мост» к трансплантации.
Кардиохирург обратился к трансплант-координаторам и Украинскому центру трансплант-координации с призывом срочно присоединиться к решению ситуации.
«Добрый день, мы в институте сердца, сегодня 12 декабря, утро, в детском отделении интенсивной терапии, двое детишек на ЭКМО. Девочка, которая ожидает трансплантацию сердца, и мальчик с сердечной недостаточностью, который тоже находится на листе ожидания. Прошу внимания всех трансплант-координаторов и нашего украинского центра трансплант-координации. Посмотрите, пожалуйста, можем ли мы как-то вместе помочь этим деткам.», — сказал он.
В Институте сердца отмечают, что состояние детей остается тяжелым, а поиск донорских органов является критически необходимым в кратчайшие сроки.
