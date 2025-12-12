"Зимова країна 2025": гід найбільшої різдвяної локації Києва

У Києві на ВДНГ відкрилася «Зимова країна»

На ВДНГ відкрилась «Зимова країна». Цьогоріч проєкт обіцяє ще більше світла, тепла й зимових див. Кияни та гості столиці можуть відвідати велику кількість казкових локацій та активно провести час з друзями, родиною або самостійно.

Алея ялинок і світлові фотозони

Дива «Зимової країни» починаються вже на центральному вході ВДНГ: гостей зустрічає алея сяючих ялинок та світлова фотозона, що підсвічує дорогу до новорічної ялинки. Поруч із нею відбуватиметься анімаційна програма сніговичків — у вихідні від 29.11 пдо 22.02 і у святкові дні від 20.12 до 04.01 щогодинно.

Ковзанка, Центральна площа

Вартість: 450 грн, пільговий — 300 грн

Місце, без якого не минає жодна зима на ВДНГ: цьогоріч ковзанка виросла до вражаючих 3000 м² — ще більше простору для вільних рухів, стрімких віражів і просто чудово проведеного часу. Серед новинок — фотозона з новорічним потягом і казкова башта з годинником посередині льоду.

Резиденція Санти, павільйон №1

Вартість: 550 грн. Пільгові умови для окремих категорій

Одна з найулюбленіших локацій «Зимової країни» цього року святкує свій ювілей. Із цієї нагоди Резиденція переїхала до павільйону №1 і стає ще більшою, щоби подарувати гостям найчарівнішу казку за всю історію. У новій програмі — екскурсія Резиденцією разом з ельфами, інтерактив у кожній зоні, спілкування із Сантою та спеціальний світловий номер, а у фіналі — вручення солодких подарунків.

Різдвяна Фабрика Мрій, павільйон №2

Вартість: 490 грн. Пільгові умови для окремих категорій

Казковий світ, де ельфи вчать дітей мріяти, а дорослим нагадують про дива. Гостей зустрічає ельф-екскурсовод, який проводить їх від святкової площі до майстерень зі справжнім обладнанням, де народжуються ялинкові прикраси. На фабриці можна закарбувати мрію світлом, отримати листівку від Святого Миколая та власноруч створити новорічну кульку — її можна забрати додому як частинку свята.

ILLUMINARIUM, Яблуневий сад поруч з Оранжереєю

Вартість: дорослий — 350 грн, дитячий — 250 грн, сімейний — 800 грн. Пільгові умови для окремих категорій

Найяскравіша локація в «Зимовій країні» — Парк світлових інсталяцій від Люм’єр. Тут буде представлено 200 казкових фігур: 20-метровий тунель із ліхтариків, величезна резиденція гнома, ялинка, гігантський чарівний капелюх та безліч фотозон. Тут проводитимуть квести для дітей, а по вихідних працюватимуть аніматори й робитимуть аквагрим. Парк працюватиме на власних генераторах, а також використовуватиме енергоефективне LED-освітлення, тож сяятиме навіть під час вимкнень світла.

Парк гігантських дивотварин (відкриття 6 грудня), ліворуч від центрального входу

Вартість: 160 грн. Пільгові умови для окремих категорій

Уперше на «Зимовій країні»: Парк гігантських дивотварин — це понад 1,5 га території, населеної фантастичними істотами, що рухаються, мерехтять і змінюють кольори.Тут поселяться створіння з дитячих снів: велетенський білий кріль, сяючі собаки, кіт-космонавт, величезний равлик, миготлива черепаха й пан Щур з однойменної книжки. У вихідні та святкові дні в Парку працюють аніматори, які проводять квести й екскурсії локацією. На виході кожен гість отримує подарунок.

Парк розваг «Шуміленд», ліс за центральним павільйоном ВДНГ

Вартість: від 160 до 1800 грн. Пільгові умови для окремих категорій

Цієї зими «Шуміленд» — місце казкових історій і пригод з величезними динозаврами в Динопарку та лабіринтом із новими загадками. Серед казкових фігур «Диво Лісу» відкриває двері резиденція місіс Санти, де діти можуть розповісти свої бажання та зробити атмосферні фото. Також у парку — святкове освітлення, тематичні програми й аніматори, зимове меню та зони для сімейного відпочинку.

Оранжерея чар

Вартість: 140 грн, пільговий — 110 грн

Дива відбуваються і в Оранжереї на ВДНГ. Тут завжди тепло й затишно: простір прикрашений святковими вогнями та наповнений приємним ароматом живих рослин. Окрім візуальних елементів, є й інтерактивна частина: фотоквест із пошуку чарівних жителів, зони для читання, гри в шахи та навіть написання листів Святому Миколаю або Санті, а також інтерактивна виставка запахів Різдва. Особливого затишку додає ресторан «KVITKOVA.Оранжерея» — із сезонними стравами, напоями й святковими ароматами.

Зимова гірка, Центральна площа

Вартість: 1 спуск — 100 грн, 3 спуски — 200 грн, 5 спусків — 300 грн

Класика зимових розваг — катання із зимової гірки. Спеціальне покриття й продумана конструкція дозволяють кататися швидко та безпечно, тож можна мчати в будь-яку погоду. До гірки допускаються діти віком від трьох років.

Атракціони, колесо огляду й карусель, Центральна площа

Вартість: від 100 до 300 грн

Екстремальні атракціони на ВДНГ — для тих, хто хоче додати адреналіну та драйву до зимових свят. А от для більш спокійного, сімейного відпочинку працюють Київська карусель і колесо огляду, де можна зробити красиві панорамні фото. Крім того, територією ВДНГ курсує Північний експрес з аудіоекскурсіями.

Book.ua space, павільйон №6

Простір Book.ua на зиму перетворився на затишну Резиденцію теплого слова. Тут відбуваються лекції, читання, камерні виступи та зустрічі. А також завжди можна попрацювати в затишку, відпочити й зігрітися теплими напоями з хорошою книжкою.

Animal Park, ліворуч від центрального входу

Вартість: дитячий — 250 грн, дорослий — 300 грн, сімейний — 600 грн, безкоштовно для окремих категорій

Світ милих тварин: альпак, кізочок, лам, поросят, курочок і півників. Для малюків — незабутнє знайомство з природою, а для дорослих — розслаблення та щирі емоції.

Тропічна ферма «Планета метеликів», ліворуч від центрального входу

Вартість: дитячий — 250 грн, дорослий — 300 грн, пільговий — 200 грн, безкоштовно для окремих категорій

Яскраві створіння, що схожі на справжніх фей. Метелики — тропічні комахи, але милуватися ними на ВДНГ можна цілий рік: саджати на руку, фотографуватися і просто спостерігати.

Музей науки Малої академії наук України, павільйон №23

Вартість: 300 грн, для окремих категорій — безкоштовно

Інтерактивний простір, де можна торкнутися всіх експонатів, а ще — покататися на велосипеді з квадратними колесами, вирушити в космічну подорож, побачити двометрову голограму та багатокілограмовий кристал і багато іншого. Під зимовий сезон Музей оновив другий поверх: локація «Будівництво» знайомить із сучасними інженерськими технологіями, а «Енергія» розповідає про матерії, що рухають світ — електрику, воду, вітер, сонце й навіть фантазію.

Музей математики «КУБОЇД» Малої академії наук України, павільйон №3

Вартість: 400 грн, групи школярів (від 10 осіб) — 320 грн, для окремих категорій — безкоштовно

Математика таїть у собі багато тайн. У музеї «КУБОЇД» їх можна досліджувати через захопливі експерименти з інтерактивними експонатами. Вивчати геометрію, алгоритми, теорію ймовірностей та інші математичні явища ще ніколи не було так цікаво.

The Spot «Активний парк», павільйон №7

Вартість: безкоштовно

Простір для тих, хто живе рухом і не хоче зупинятися навіть узимку. Тут є зона обігріву та все необхідне, щоб тренуватися в теплі й комфорті: можна безкоштовно взяти спорядження в оренду або прийти зі своїм. Скейтбординг, трюкові самокати, BMX, ролики — у SPOT можна прокачувати навички, вчитися нового й просто круто проводити час. Є можливість позайматися з тренером, взяти участь у змаганнях та інтерактивах, наприклад, електронному баскетболі.

Тепла алея, Різдвяний ярмарок, фудкорт і заклади

Одна з найпопулярніших та найінстаграмніших зон минулого зимового сезону, Тепла алея, знову працює на ВДНГ — з власним фудкортом і ялинкою. Також традиційно на «Зимовій країні» облаштували різдвяний ярмарок на вході. Поряд на фудкорті пропонують теплі страви, сезонні смаколики, глінтвейн і безалкогольні напої, що зігрівають. А численні заклади на території ВДНГ — «Білий Налив», Coffee Lover, «Стрічка», HayLoft 2.0, «Настя, Бургер та Глінтвейн» та інші — подбають про те, щоб було де приємно й смачно перепочити.

«Зимова Країна» на ВДНГ працює від 29 листопада, щоденно від 10:00 до 21:00. Вхід — вільний.

Під час оголошення повітряної тривоги перечекати небезпеку ви можете в одному з трьох укриттів на території: у павільйонах №1, 5 і 13. У разі вимкнення світла всі локації працюють від власних генераторів.