У Києві 20-річний молодик продав метадон 17‐річному підлітку, а той помер від передозування

У Києві повідомлено про підозру молодику, який продав наркотики та сильнодіючі ліки неповнолітньому. Після спільного вживання речовин 17-річний хлопець помер від передозування.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.

Трагедія на Печерську

Тіло підлітка виявили в одній із квартир Печерського району ще восени 2025 року. Як встановила експертиза, хлопець помер у квартирі своєї дівчини від отруєння метадоном на фоні токсичної дії алкоголю та димедролу.

Слідство з’ясувало, що напередодні смерті загиблий придбав наркотики у свого 20-річного знайомого.

Наркотики з програми замісної терапії

За даними ювенальних прокурорів, підозрюваний є учасником програми замісної підтримувальної терапії. Саме звідти він виніс чергову дозу метадону та сильнодіючі ліки, щоб збути їх товаришу.

Спершу вони вживали наркотики разом.

Пізніше дилер виніс з дому «добавку» — ще одну дозу метадону та димедрол.

На ранок неповнолітнього знайшли мертвим.

Що загрожує підозрюваному

20-річному киянину повідомлено про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських препаратів.

20-річному мешканцю Києва повідомили про підозру у збуті метадону / © Київська міська прокуратура

За вчинене йому загрожує від шести до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Шухевича до патрульних поліцейських підійшов випадковий перехожий, щоб пригостити їх наркотиками. Після цього його затримали.