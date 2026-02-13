ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

У Києві 20-річний молодик продав метадон 17‐річному підлітку, а той помер від передозування

Напередодні смерті 17-річний загиблий придбав наркотики у свого 20-річного знайомого.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Затримання підозрюваного

Затримання підозрюваного / © pixabay.com

У Києві повідомлено про підозру молодику, який продав наркотики та сильнодіючі ліки неповнолітньому. Після спільного вживання речовин 17-річний хлопець помер від передозування.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.

Трагедія на Печерську

Тіло підлітка виявили в одній із квартир Печерського району ще восени 2025 року. Як встановила експертиза, хлопець помер у квартирі своєї дівчини від отруєння метадоном на фоні токсичної дії алкоголю та димедролу.

Слідство з’ясувало, що напередодні смерті загиблий придбав наркотики у свого 20-річного знайомого.

Наркотики з програми замісної терапії

За даними ювенальних прокурорів, підозрюваний є учасником програми замісної підтримувальної терапії. Саме звідти він виніс чергову дозу метадону та сильнодіючі ліки, щоб збути їх товаришу.

  • Спершу вони вживали наркотики разом.

  • Пізніше дилер виніс з дому «добавку» — ще одну дозу метадону та димедрол.

  • На ранок неповнолітнього знайшли мертвим.

Що загрожує підозрюваному

20-річному киянину повідомлено про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських препаратів.

20-річному мешканцю Києва повідомили про підозру у збуті метадону / © Київська міська прокуратура

20-річному мешканцю Києва повідомили про підозру у збуті метадону / © Київська міська прокуратура

За вчинене йому загрожує від шести до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Шухевича до патрульних поліцейських підійшов випадковий перехожий, щоб пригостити їх наркотиками. Після цього його затримали.

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie