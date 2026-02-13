- Дата публікації
У Києві 20-річний молодик продав метадон 17‐річному підлітку, а той помер від передозування
Напередодні смерті 17-річний загиблий придбав наркотики у свого 20-річного знайомого.
У Києві повідомлено про підозру молодику, який продав наркотики та сильнодіючі ліки неповнолітньому. Після спільного вживання речовин 17-річний хлопець помер від передозування.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.
Трагедія на Печерську
Тіло підлітка виявили в одній із квартир Печерського району ще восени 2025 року. Як встановила експертиза, хлопець помер у квартирі своєї дівчини від отруєння метадоном на фоні токсичної дії алкоголю та димедролу.
Слідство з’ясувало, що напередодні смерті загиблий придбав наркотики у свого 20-річного знайомого.
Наркотики з програми замісної терапії
За даними ювенальних прокурорів, підозрюваний є учасником програми замісної підтримувальної терапії. Саме звідти він виніс чергову дозу метадону та сильнодіючі ліки, щоб збути їх товаришу.
Спершу вони вживали наркотики разом.
Пізніше дилер виніс з дому «добавку» — ще одну дозу метадону та димедрол.
На ранок неповнолітнього знайшли мертвим.
Що загрожує підозрюваному
20-річному киянину повідомлено про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських препаратів.
За вчинене йому загрожує від шести до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.
