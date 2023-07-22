Заропонував поліцейським разом покурити солі: у Києві затримали гостинного наркомана (відео)

Чоловік пояснював поліції, що наркотики - це засіб передавання думок.
У Києві чоловік запропонував поліцейським покурити з нимблакитної солі, мовляв, це - засіб передавання думок.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
Подія сталася днями у Голосіївському районі. Патрульні отримали повідомлення від мешканців багатоповерхівки про сусіда, що бігає в під'їзді без футболки та кричить.
Коли патрульні прибули на місце, двері відчинив 32-річний чоловік, який мав ознаки наркотичного сп'яніння. Він одразу запросив поліцейських до себе та запропонував їм покурити блакитної солі. Ба більше, господар продемонстрував пакетик та ємність, в яких зберігає заборонену речовину.
Чоловік запевняв патрульних, що цей наркотик є засобом передачі думок.
Слідчо-оперативна група затримала "гостинного" наркомана.
"Відео виглядає дещо комічно, але є нюанс. Останнім часом в патрульній практиці значно частіше зустрічаються особи, які вживають саме цей вид наркотиків. В стані наркотичного сп’яніння вони можуть бути сильно агресивні і небезпечні. Глибокі галюцинації, фобії і таке інше - супутники. Виходячи із досліджень, руйнівна дія на мозок і весь організм людини - нищівна і швидка. Справжня муть, якої не має бути на наших вулицях", - зазначив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Опубліковано Патрульна поліція Києва Субота, 22 липня 2023 р.
Нагадаємо, під Києвом чоловік убив молотком жінку, яку запросив на побачення. Поліції він пояснив, що образився на неї.
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