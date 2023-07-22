Заропонував поліцейським разом покурити солі: у Києві затримали гостинного наркомана (відео)

У Києві чоловік запропонував поліцейським покурити з нимблакитної солі, мовляв, це - засіб передавання думок.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Подія сталася днями у Голосіївському районі. Патрульні отримали повідомлення від мешканців багатоповерхівки про сусіда, що бігає в під'їзді без футболки та кричить.

Коли патрульні прибули на місце, двері відчинив 32-річний чоловік, який мав ознаки наркотичного сп'яніння. Він одразу запросив поліцейських до себе та запропонував їм покурити блакитної солі. Ба більше, господар продемонстрував пакетик та ємність, в яких зберігає заборонену речовину.

Чоловік запевняв патрульних, що цей наркотик є засобом передачі думок.

Слідчо-оперативна група затримала "гостинного" наркомана.

"Відео виглядає дещо комічно, але є нюанс. Останнім часом в патрульній практиці значно частіше зустрічаються особи, які вживають саме цей вид наркотиків. В стані наркотичного сп’яніння вони можуть бути сильно агресивні і небезпечні. Глибокі галюцинації, фобії і таке інше - супутники. Виходячи із досліджень, руйнівна дія на мозок і весь організм людини - нищівна і швидка. Справжня муть, якої не має бути на наших вулицях", - зазначив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нагадаємо, під Києвом чоловік убив молотком жінку, яку запросив на побачення. Поліції він пояснив, що образився на неї.

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