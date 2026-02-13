В Киеве 20-летний парень продал метадон 17-летнему подростку, а тот умер от передозировки

Задержание подозреваемого / © pixabay.com

В Киеве сообщено о подозрении молодому человеку, который продал наркотики и сильнодействующее лекарство несовершеннолетнему. После совместного употребления веществ 17-летний парень скончался от передозировки.

Об этом сообщает прессслужба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Трагедия на Печерске

Тело подростка было обнаружено в одной из квартир Печерского района еще осенью 2025 года. Как установила экспертиза, парень скончался в квартире своей девушки от отравления метадоном на фоне токсического действия алкоголя и димедрола.

Следствие выяснило, что в преддверии смерти погибший приобрел наркотики у своего 20-летнего знакомого.

Наркотики из программы заместительной терапии

По данным ювенальных прокуроров, подозреваемый является участником программы заместительной поддерживающей терапии. Именно оттуда он вынес очередную дозу метадона и сильнодействующее лекарство, чтобы сбыть их товарищу.

Сначала они употребляли наркотики вместе.

Позже дилер вынес из дома «добавку» — еще одну дозу метадона и димедрол.

К утру несовершеннолетнего нашли мертвым.

Что грозит подозреваемому

20-летнему киевлянину доложено о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств и сильнодействующих лекарственных препаратов.

20-летнему жителю Киева сообщили о подозрении в сбыте метадона / © Киевская городская прокуратура

За совершенное ему грозит от шести до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве на проспекте Шухевича к патрульным полицейским подошел случайный прохожий, чтобы угостить их наркотиками. После этого его задержали.