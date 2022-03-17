Кличко подякував США і Британії за новий пакет військової допомоги

Віталій Кличко подякував міжнародним партнерам України за новий пакет військової допомоги.

Відео він виклав на своїй сторінці у Facebook.

«Я дякую нашим американським партнерам, які надають новий пакет військової допомоги Україні, щоб ми могли оборонятися. Зокрема, і в повітряному просторі. Дякую Великій Британії, що поставляє нашій державі сучасне озброєння для захисту. Що підтримує Україну в її боротьбі за свою свободу і незалежність! Ми вистоїмо! Бо ми на своїй землі, ми боремося за свою країну і за своє майбутнє», - сказав мер столиці.

Він закликав громадян допомагати країні кожен на своєму місці.

«Я закликаю киян не нехтувати сигналами тривоги. І слідувати зразу в укриття. Працюють сили ППО, які відбивають атаки ворога з повітря. Наші Збройні сили героїчно протистоять оркам. Закликаю всіх бути пильними і виявляти єдність у всьому. Допомагати кожен на своєму місці. Роботою, увагою і піклуванням про людей, які поруч, дотриманням правил військового часу», - нагадав Кличко.

Мер Києва також розповів про наслідки нічного обстрілу столиці.

«Ворог несе втрати, але не полишає спроб знищити нашу державу. Продовжує атакувати і столицю. Одна людина загинула, двоє постраждалих в результаті потрапляння уламків ракети в багатоповерховий будинок у Дарницькому районі. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідній будинок. Рятувальники ще працюють на місці», - підсумував Кличко.