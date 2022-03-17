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На Київщині за два тижні вдалося евакуювати понад 70 тисяч людей

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На Київщині за два тижні вдалося евакуювати понад 70 тисяч людей

Андрій Нєбитов, начальник ГУ НП в Київській області.

Багато людей також покидали окуповані населені пункти на власному транспорті.

За останні два тижні поліції Київщини вдалося вивезти понад 70 тисяч.

Про це сьогодні, 17 березня, на пресконференції повідомив Андрій Нєбитов, начальник ГУ НП в Київській області. 

"Це централізовано. Дуже багато людей виїжджали своїми автівками. Була змога прилаштувати їх до колони Червоного Хреста і загальних автобусів, які рухались з людьми з окупованих територій", - сказав він. 

Однак він підкреслив, що відбувається все це не без обстрілів і жертв мирного цивільного населення.
 

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