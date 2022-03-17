Російські окупанти не можуть взяти Київ, Харків, Маріуполь та Миколаїв — речник Міністерства оборони

Російські окупанти не можуть взяти Київ, Харків, Маріуполь та Миколаїв — речник Міністерства оборони

Загарбники лише хаотично обстрілюють ці міста.

Війська рф не можуть взяти Київ, Харків, Маріуполь та Миколаїв, тому хаотично їх обстрілюють. Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Російські окупанти вдаються до терористичних актів.

Під час брифінгу в Українському медіа-центрі Мотузяник сказав, що Київ, Харків, Маріуполь і Миколаїв надзвичайно важливі у російській наступальній операції.

«У більшості, майже в усіх цих містах, ворог не має жодного успіху і не може взяти ці міста. Тому противник вдається до терористичних актів, просто хаотично, неприцільно обстрілюючи ці міста з артилерії та ракет. Я хочу наголосити, що залишається можливість здійснення ворогом спроб штурмувати столицю», — повідомив Мотузяник.

Речник Міноборони наголосив, що оборона столиці — стратегічне завдання всієї держави, до неї залучено найкращі підрозділи Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Сил спецоперацій ЗСУ.

Нагадаємо, підрозділ внутрішніх військ РФ зазнав величезних втрат в Україні.

Заступник начальника Росгвардії Росії Роман Гаврилов затриманий управлінням військової контррозвідки ФСБ.

Про це повідомив кореспондент Христо Грозєв із вебсайту журналістських розслідувань, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел, Bellingcat.

Грозєв посилається на три власні джерела.