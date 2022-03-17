"Важливо вивезти якомога більше людей": Нєбитов розповів про "зелені коридори" у Київській області

Вишгородський район працював самостійно без узгодження "зелених коридорів".

У Київській області були організовані відповідні маршрути евакуації, утім домовитися з окупантами дуже важко.

Про це під час брифінгу розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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"Основними напрямками нашої діяльності це були Бучанський та Броварський райони. Вишгородський район працював самостійно без узгодження "зелених коридорів". Нам було важливо вивезти якомога більше людей. Спочатку було дуже важко налагодити комунікацію, адже росіяни не дотримувались домовленостей. Дуже часто автобуси поверталися порожніми, люди залишалися на площах, на майданах, чекали можливості виїхати, але окупанти не давали змогу це зробити", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Андрій Нєбитов розповів, що в Ірпені Київської області окупанти розстрілюють цивільних, навіть тих, які піднімають руки вгору, щоб показати, що не мають зброї.

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