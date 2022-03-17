"Розстрілюють цивільних, які піднімають руки вгору": Нєбитов розповів про звірства ворога в Ірпені

У місті окупанти вбивають журналістів.

В Ірпені Київської області окупанти розстрілюють цивільних, навіть тих, які піднімають руки вгору, щоб показати, що не мають зброї.

Про це під час брифінгу розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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"В Ірпені під час намагання зафільмувати знущання над людьми був убитий громадянин Америки і журналіст видання Times, а його колегу було поранено. Водія, який їх возив Ірпенем, ми до цього часу знайти не можемо. Автівку ми знайшли, оглянули, ніяких речей там вже не залишилося. А 14 березня було вбито молоду нашу українську журналістку та її колегу Fox News, громадянина Ірландії, а його колегу, також громадянина Ірландії, було поранено", - розповів Нєбитов.

За його словами, люди, які виходять з цієї території, розповідають просто жахливі історії.

"Що трупи тривалий час продовжують лежать на узбіччях вулиць, в під’їздах, як людей розстрілюють, які піднімають руки вгору і показують, що вони не озброєні, що вони цивільні. Така поведінка ворога каже про те, що він повністю нехтує будь-якими правилами, або звичаями ведення війни, відповідна реакція правоохоронних органів звичайно буде. Сподіваюся, що і міжнародних теж", - сказав начальник поліції Київської області.

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