Естонія передає Бучанському району 30 сучасних автобусів

Естонія вже передала Бучанському району Київської області 5 автобусів і планує передати ще 30.

Про це пані посол України в Естонії Мар'яна Беца повідомила у Twitter.

"Сьогодні (13 червня) Естонія передала перші 5 автобусів для Бучанського району Київської області. Заплановано ще 30", - написала вона.

Беца уточнила, що гуманітарна допомога надана МЗС Естонії спільно з Міністерством економіки і комунікації Естонії.

Сьогодні Естонія передала перші 5 автобусів для Бучанського району Київської області. Заплановано ще 30. Гуманітарна допомога надана МЗС Естонії спільно з Міністерством економіки і комунікації Естонії. Щиро вдячні @MFAestonia @EconMinEstonia за підтримку #StandWithUkraine pic.twitter.com/LKpuFv1atj — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 13, 2022

Варто зазначити, що в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці, Макарові та інших населених пунктах, які перебували під окупацією росіян, продовжується розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів. У звільнених від окупантів населених пунктах Київської області тіла загиблих цивільних досі виявляють у братських могилах, підвалах та колодязях.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 111-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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