Ошукали людей на 750 тисяч гривень під виглядом працевлаштування в Європі: у Києві судитимуть чотирьох шахраїв

Ошукали людей на 750 тисяч гривень під виглядом працевлаштування в Європі: у Києві судитимуть чотирьох шахраїв

Зловмисникам вдалося ошукати понад пів сотні потерпілих, за свої так звані послуги з людини аферисти брали від 9 до 14 тисяч гривень.

У Києві прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи, які шахрайським шляхом заволоділи грошима громадян під приводом працевлаштування в країнах Європи.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що учасники злочинного угруповання, діючи на території столиці з початку 2017 по кінець 2019 року, шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян під приводом надання послуг з працевлаштування в Нідерландах, Норвегії та інших країнах Європи.

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З метою приховування своєї злочинної діяльності зловмисники реєстрували фірми, які не мали ліцензії на здійснення такого виду господарської діяльності, та представлялись працівниками таких фірм під час спілкування з потерпілими.

Після підписання договору про надання послуг та отримання від громадян авансового платежу у розмірі від 9 до 14 тисячі гривень, жодних дій, направлених на їх реальне працевлаштування зловмисники не вчиняли, припиняли свою роботу та переїжджали до іншого офісу.

У такий спосіб зловмисникам вдалося ошукати 55 потерпілих на суму понад 750 тисяч гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

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