У Києві затримали ймовірного бойовика "Л/ДНР" та жінку, яка фотографувала блокпости (фото)

У Києві затримали ймовірного бойовика "Л/ДНР" та жінку, яка фотографувала блокпости (фото)

Усіх затриманих поліцейські доставили до управлінь поліції та передали слідчим для з’ясування обставин.

У Києві патрульні продовжують виявляти підозрілих осіб, що можуть бути причетними до диверсій.

На днях поліція затримала ймовірного бойовика "Л/ДНР" та жінку, яка фотографувала блокпости.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

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"У Шевченківському районі міста патрульні виявили, ймовірно, прихильницю сепаратизму. В її телефоні інспектори побачили фото блокпостів, а також світлини листів адміністрації терористичних угрупувань на окупованих територіях України" — йдеться у повідомленні.

Ще одного зловмисника патрульні затримали у Дніпровському районі. Чоловік вживав спиртні напої в громадському місці.

Під час встановлення особи чоловіка за допомогою інформаційних баз, поліцейські з’ясували, що він можливий учасник незаконних збройних формувань на окупованих територіях.

В Оболонському районі також затримали підозрілого чоловіка. У його телефоні патрульні виявили фото розміщення військової техніки, позицій, зброї ЗСУ тощо. Колабораціоніст також здійснював дзвінки на номери з кодом російських операторів.

Усіх затриманих поліцейські доставили до управлінь поліції та передали слідчим для з’ясування обставин.

"Робота з виявлення підозрілих осіб, які можуть здійснювати диверсійно-розвідувальну діяльність триває. Якщо ви помітили громадян, які можуть бути диверсантами, розвідниками тощо, негайно повідомляйте про це до поліції", — наголошують у поліції.

Зазначимо, що Росія змінює тактику роботи своїх ДРГ: ворожі диверсанти можуть бути серед нас.

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