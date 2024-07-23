Де у Києві заборонили купатися: список пляжів

На столичних пляжах були проведені дослідження якості води.
КП "Плесо" провело дослідження якості води на 15 пляжах у столиці та з'ясувало, що проби води не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.
Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Хоча 2024 року пляжний сезон у столиці не було оголошено, КП "Плесо" продовжує регулярно проводити дослідження та оновлювати моніторинг якості води у місцях масового відпочинку киян.
Минулого тижня були перевірені наступні пляжі: Золотий, Передмістя Слобідка, Чорторий, Наталка, Центральний, Молодіжний, Дитячий, Венеція, Веселка, Галерний, Тельбін, Троєщина, Вербний та Пуща-Водиця. За результатами перевірок вода на пляжах не відповідає санітарним стандартам. Купання на цих пляжах заборонено.
Індекс ЛКП (лактопозитивна кишкова паличка - ред.) показує, що вода забруднена бактеріями. Кишкова паличка розмножується в спеку і після дощів і може спричинити кишкові інфекції, запалення сечовивідних шляхів та інші хвороби.
Симптоми гострої кишкової інфекції:
- сухість у роті та горлі;
- підвищена температура, що супроводжується діареєю та блюванням;
- переймоподібні болі в животі;
- незначне сечовипускання чи його відсутність.
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