Де у Києві заборонили купатися: список пляжів

КП "Плесо" провело дослідження якості води на 15 пляжах у столиці та з'ясувало, що проби води не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Хоча 2024 року пляжний сезон у столиці не було оголошено, КП "Плесо" продовжує регулярно проводити дослідження та оновлювати моніторинг якості води у місцях масового відпочинку киян.

Минулого тижня були перевірені наступні пляжі: Золотий, Передмістя Слобідка, Чорторий, Наталка, Центральний, Молодіжний, Дитячий, Венеція, Веселка, Галерний, Тельбін, Троєщина, Вербний та Пуща-Водиця. За результатами перевірок вода на пляжах не відповідає санітарним стандартам. Купання на цих пляжах заборонено.

Індекс ЛКП (лактопозитивна кишкова паличка - ред.) показує, що вода забруднена бактеріями. Кишкова паличка розмножується в спеку і після дощів і може спричинити кишкові інфекції, запалення сечовивідних шляхів та інші хвороби.

Симптоми гострої кишкової інфекції:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю та блюванням;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання чи його відсутність.

Нагадаємо, ТСН.ua розповідали, що курортна Затока без туристів і розбита, потрапити до української Бессарабії можуть лише місцеві, бо через війну там скрізь блокпости.

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