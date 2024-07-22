Водоспади в Києві: столичні мости не витримали зливи (відео)

Цього разу, як запевняють комунальники, це явище не стихійне, а контрольоване.

Одразу з двох споруд в Києві: моста Патона, а також споруди в районі Дніпровського проїзду потекла вода.

Про це свідчать відео киян.

Як пояснили в “Київтеплоенерго”, пошкодження на мосту Патона пов’язане з гідравлічними випробуваннями.

На магістральному трубопроводі діаметром 600 мм проводять планові випробування, щоб забезпечити його надійну роботу взимку. Цією тепломережею постачається тепло до понад 200 житлових будинків мікрорайонів Русанівка і Березняки.

Аварійна бригада “Київтеплоенерго”, яка чергувала на місці, оперативно локалізувала витік, тиск в мережі було знижено. Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, які будуть виконувати верхолази.

Другий “водоспад” виник в районі Дніпровського проїзду. Там із мосту просто на автомобілі також потекла вода. За словами очевидців, через це на Набережному шосе утворились затори.

Причина прориву на цьому місці поки що не відома.

Нагадаємо, 22 липня Київ накрила злива. Киянам рекомендували не ходити поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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