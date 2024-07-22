На Київщині батько зґвалтував свою 15-річну доньку – його взяли під варту

42-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зґвалтував свою доньку.
На Київщині затримали 42-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної доньки.
Про це повідомляють поліція Київської області і Київська обласна прокуратура.
До поліції звернулася матір дитини та повідомила, що її доньку зґвалтував рідний батько.
За словами правоохоронців, 42-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зґвалтував та вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно 15-річної доньки.
На ранок дівчина розповіла все матері, яка і звернулась до правоохоронців.
Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Слідство триває. За скоєне чоловікові загрожує до 12 років тюрми.
Раніше повідомлялося, що у Рівному підліток після перегляду відео примусив дитину до сексу.
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