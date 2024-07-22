На Київщині батько зґвалтував свою 15-річну доньку – його взяли під варту

42-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зґвалтував свою доньку.

На Київщині затримали 42-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної доньки.

Про це повідомляють поліція Київської області і Київська обласна прокуратура.

Також читайте У Кривому Розі чоловік зґвалтував 12-річного хлопчика

До поліції звернулася матір дитини та повідомила, що її доньку зґвалтував рідний батько.

За словами правоохоронців, 42-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зґвалтував та вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно 15-річної доньки.

На ранок дівчина розповіла все матері, яка і звернулась до правоохоронців.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Слідство триває. За скоєне чоловікові загрожує до 12 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що у Рівному підліток після перегляду відео примусив дитину до сексу.

Читайте матеріали за темою:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.