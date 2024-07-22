Трагедія на канатній дорозі в Києві: адвокат пояснив, чи підписувати на атракціонах папери про відповідальність за життя

На цьому аркуші, зокрема, йдеться про те, що людина у разі непередбачуваних ситуацій начебто не може подавати до суду.

Працівники на розважальних атракціонах по всій країні можуть вводити своїх клієнтів в оману. Зокрема, “підсовуючи” їм підписувати аркуш, в яких зазначається, що людина не має права подавати до суду у випадку непередбачених ситуацій.

Про це в ефірі “Київ 24” розповів адвокат Богдан Кушнір коментуючи трагічний випадок у столиці з обірваним тросом на канатній дорозі.

“Ми можемо казати про так званий лайфхак. Дуже багато підприємців, вважаючи, що можна якимось чином обійти закон і уникнути відповідальності, насправді підсовують на підпис такі аркуші. Людина, яка, наприклад, розраховувала на те, що вона прийде, отримає певні емоції, задоволення, проїде на цій канатній дорозі, вона не звертає увагу", - зазначив Кушнір.

Водночас на цьому аркуші, зокрема, йдеться про те, що людина у разі непередбачуваних ситуацій начебто не може подавати до суду. І це фактично “вводить людей в оману”.

“Їй повідомляють, що тут “загальна інформація”: “просто поставте відпис, що ви ознайомлені з технікою безпеки”. І тільки вже після того, як щось трапляється, людина бачить, що там дійсно написано, що тут не лише техніка безпеки, але й те, що вона не має права, наприклад, подавати жодних позовів і просити про відповідальність”, - підкреслив адвокат.

Проте, за його словами, відповідно до чинного законодавства, людині не можна заборонити звернутися до суду.

“Людина має повне право звернутися до суду зі своїми цивільними питаннями, питаннями відшкодування шкоди здоров’ю, честі, гідності, репутації, будь-чого. Вона має право це зробити. Вона, відповідно, пише заяву до суду, і суд вже тоді буде розглядати, і чи приймає цей документ, чи не приймає”, - пояснив Кушнір.

Нагадаємо, що у Києві під час популярного атракціону-спуску через Дніпро обірвався трос. Спочатку влада повідомила про тіло дівчини, але згодом виявилося, що загинув хлопець.

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