Садиба Зеленських: що відбувається із маєтком у Києві та що каже поліція

Повідомлення про знесення будинку Зеленських, що розташований в історичному ареалі міста, надійшло до поліції 19 липня. Наразі тривають слідчі дії.

Про це у коментарі кореспондентці ТСН повідомили в поліції Києва.

"Зловмисники, не маючі ніяких відповідних дозволів, за допомогою важкої техніки, зруйнували будинок, на який судом було накладено арешт. Кримінальне провадження здійснюється за трьома статтями Кримінального кодексу України: за фактом умисного незаконного знищення обєктів культурної спащини, самовільного будівництва та дій щодо майна, на яке накладено арешт", — розповіли в поліції.

Також стало відомо, що 22 липня правоохоронці в межах розпочатих кримінальних проваджень, провели обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка знесла Садибу Зеленських у Києві.

Як виявилося, поліція та прокуратура тричі зверталася до суду щодо накладення арешту на земельну ділянку та будинок Зеленських. Втім за клопотанням адвокатів власників будинку суд його скасовував. Востаннє 18 січня та 19 лютого за ініціативи прокуратури на зімельну ділянку було накладено новий арешт із забороною здійснення будь-яких дій там.

"Досудове розслідування триває", — додали в поліції.

Нагадаємо, Київ має намір позиватися в суді до забудовника, який зніс садибу Зеленських. Міська влада вимагатиме заново відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала.

Історичну садибу ХІХ століття знищили забудовники. Подія сколихнула столицю настільки, що місцеві активісти щодо цього питання вийшли на мітинг, аби зберегти понівечену будівлю в історичному ареалі Києва.

Знесення будинку Зеленських / Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України

Що відомо про садибу Зеленських

Історичний будинок на вулиці Кониського (колишня Тургенєвська) — це садиба Малініна або Зеленських, одна з найстаріших будівель вулиці. Маєток являв собою двоповерхову будівлю з дерева та цегли.

Він пережив декілька війн та стояв до 2017 року. Тоді поруч із будинком компанія "Сервіт" звела житловий комплекс "Тургеневь". Відтоді маєток перебував під загрозою.

Наприкінці XIX століття професор університету Василь Малінін звів цю одноповерхову садибу в стилях історизму та неоренесансу, якою володів щонайменше 20 років.

Згодом, у 1911-1915 рр, в будинку проживала родина міщанина та почесного громадянина Євмена Микитовича Зеленського, за що садиба й отримала одну зі своїх назв.

За радянських часів над першим поверхом маєтку надбудували мезонін.

Будинок вважають одним з найстаріших та останнім дерев'яним маєтком на цій вулиці. Також відомо, що він входить до “Списку історичних будинків, які потребують додаткового захисту”, тобто які заборонено зносити чи реконструювати.

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