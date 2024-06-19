Чи правда, що Київський симфонічний оркестр втік до Німеччини

Тезу про "втечу" музикантів поширюють росіяни, аби виставити "Україну як концтабір, з якого всі тікають".

Інформація про те, що музиканти Київського симфонічного оркестру втекли з України і отримали притулок у Німеччині, є неправдивою.

Відповідний фейк спростували у Центрі стратегічних комунікацій України.

Там зазначили, що пропагандисти з посиланням на публікацію російськомовної служби Deutsche Welle пишуть у Telegram, що Київський симфонічний оркестр начебто втік до Німеччини, адже 2/3 його музикантів – чоловіки мобілізаційного віку.

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Насправді ж у публікації Deutsche Welle вказано, що напередодні повномасштабного російського вторгнення до України симфонічний оркестр перебував на гастролях у Німеччині.

"Влада України закликала керівників і членів оркестру залишатися закордоном – аби представляти Україну в рамках культурної дипломатії, що є важливою в умовах війни", – зазначили в ЦСК.

"Таким чином теза росіян про нібито "втечу" оркестру через мобілізаційний вік учасників є лише плодом їхньої хворої фантазії задля поширення наративу про нібито "Україну як концтабір, з якого всі тікають", – резюмували в Центрі.

Водночас у Мінистерстви кульури повідомили ТСН.ua, що оркестр офіційно перебуває у відрядженні в Німеччині, яке повністю оплачується стороною, що приймає, та оформлене згідно з чинним законодавством. У відомстві зазначили, що оркестр є госпрозрахунковою організацією і не фінансується з державного бюджету.

До слова, раніше в Сухопутних військах ЗСУ заявили, що частина відеороликів із Мережі з конфліктами за участю працівників ТЦК створена російськими підрозділами інформаційних операцій.

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