Стрілянина у Києві: скоєно замах на казахського журналіста-опозиціонера

Стало відомо, у кого 18 червня стріляли у Шевченківському районі Києва.

"РБК-Україна" повідомляє, що йдеться про казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова.

Айдос Садиков – казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа БАСЕ. Він відомий своєю критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в 2022 році, коли для їх придушення вводили війська ОДКБ. У жовтні 2023 року його оголосили в розшук у Казахстані за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".

Казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков / Фото: Радіо Свобода

За попередньою інформацією, жертва нападу перебуває у тяжкому стані.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці Віктора Ярмоли автомобіля, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не зазнала.

На місці події працюють всі служби, вирішується питання про надання правової кваліфікації.

Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.

Нагадаємо, у Києві підлітки забризкали газом іноземця: у Мережі пишуть, що працівника посольства США.

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