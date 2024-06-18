У Києві чоловік у військовій формі пошкодив авто – фото

У Києві чоловік у військовій формі пошкодив автомобіль, залишивши на ньому напис "Хочу в ЗСУ".

Про це повідомив один із місцевих пабліків.

За словами свідків, подія сталася на вулиці Саксаганського, 12. Чоловік у військовій формі, який приїхав на машині марки Mitsubishi розмалював авто, що стояло поруч на тротуарі, ймовірно через порушення правил паркування.

У Києві чоловік у військовій формі розмалював автівку / Фото: Київ оперативний у Telegram

У Києві чоловік у військовій формі розмалював автівку / Фото: Київ оперативний у Telegram

"На мої зауваження і вимоги припинити це робити - огризався і продовжував займатися "творчістю", - розповіла жінка, яка стала свідком події.

Нагадаємо, у Києві скоїли замах на казахського журналіста-опозиціонера.

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