У Києві чоловік у військовій формі пошкодив авто – фото

Чоловік розмалював цивільну автівку.
У Києві чоловік у військовій формі пошкодив автомобіль, залишивши на ньому напис "Хочу в ЗСУ".
Про це повідомив один із місцевих пабліків.
За словами свідків, подія сталася на вулиці Саксаганського, 12. Чоловік у військовій формі, який приїхав на машині марки Mitsubishi розмалював авто, що стояло поруч на тротуарі, ймовірно через порушення правил паркування.
"На мої зауваження і вимоги припинити це робити - огризався і продовжував займатися "творчістю", - розповіла жінка, яка стала свідком події.
Нагадаємо, у Києві скоїли замах на казахського журналіста-опозиціонера.
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