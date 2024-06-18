У Києві скоєно замах на казахського журналіста-опозиціонера: розпочато досудове розслідування

Невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував потерпілий та його дружина, здійснив постріл у чоловіка та втік.

У Києві скоєно замах на громадянина Казахстану. Розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство журналіста, громадянина Казахстану (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України)", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, невідомий з пістолетом підбіг до машини, де перебував потерпілий та його дружина, здійснив постріл у чоловіка, після чого втік.

Замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкає подружжя. Потерпілий разом з дружиною, теж журналісткою, живуть в Україні від 2014 року та мають статус біженців.

Чоловік наразі перебуває у лікарні у важкому стані.

Правоохоронці вживають заходи щодо встановлення особи нападника.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві.

З'ясувалося, що жертвою нападу став відомий казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков.

Казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков / Фото: Радіо Свобода

Айдос Садиков – казахський журналіст, керівник опозиційного інтернет-медіа БАСЕ. Він відомий своєю критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі, а також підтримкою протестів у Казахстані в 2022 році, коли для їх придушення вводили війська ОДКБ. У жовтні 2023 року його оголосили в розшук у Казахстані за "розпалювання соціальної, національної, родової, станової чи релігійної ворожнечі".

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