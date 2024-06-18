Що відомо про стан пораненого в центрі Києва казахського журналіста: дружина розповіла

Айдоса Садикова прооперували, він у реанімації в тяжкому стані.

У Києві стріляли у відомого журналіста-опозиціонера з Казахстану Айдоса Садикова. Повідомлялося, що кілер цілився у голову, використовуючи глушник.

Дружина Айдоса Садикова Наталія розповіла у Facebook про стан чоловіка.

Жінка каже, що Айдоса прооперували, він у реанімації в тяжкому стані. Вона просить за нього молитися.

"У Айдоса стріляли в центрі української столиці. Зухвало, цинічно, серед білого дня, на очах у свідків. Це сталося, коли Айдос за кермом заїжджав у двір нашого будинку. Я сиділа поряд на пасажирському сидінні. Зараз Айдоса прооперували, він у реанімації в тяжкому стані. Моліться, прошу, щоб він вижив. Мій коханий чоловік – чесний, справедливий і принциповий, завжди захищав інтереси казахів. Я впевнена, що замовник цього замаху – президент Казахстану Токаєв", – написала Наталія.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗️ У КИЄВІ СТРІЛЯЛИ У ВІДОМОГО ЖУРНАЛІСТА-ОПОЗИЦІОНЕРА З КАЗАХСТАНУ!

Нагадаємо, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство журналіста, громадянина Казахстану Айдоса Садикова.

У прокуратурі зазначили, що потерпілий разом з дружиною, теж журналісткою, живуть в Україні від 2014 року та мають статус біженців.

Садикови виховують трьох неповнолітніх дітей.

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