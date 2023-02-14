"Це повна підтримка України до перемоги": Резніков про підсумки "Рамштайну"

Міністр оборони України Олексій Резніков поділився підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України. За його словами, він "дуже задоволений" результами.

Про це повідомляє "Європейської правда".

Зокрема, міністр зазначив, що в "Рамштайні" брали участь 54 представники країн світу. А це свідчить про те, що "антикремлівська коаліція зростає".

"Я хочу сказати, що я почув чітко меседжі від усіх представників: це повна підтримка України до перемоги. І всі вважають, що перемога України – саме на полі бою", – сказав він.

Резніков додав, що учасники "Рамштайну" наголошували на швидкості, своєчасності й стабільності допомоги.

"Ми продовжували говорити про навчання наших підрозділів для того, щоб вони на тій техніці, яку нам дають, і ухвалене рішення надавати, – щоб готові підрозділи виконували завдання Генерального штабу зі звільнення тимчасово-окупованих територій", – додав Резніков.

Рамштайн - 9

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, на засіданні Контактної групи з питань оборони України обговорять, зокрема, забезпечення України необхідними боєприпасами.

Водночас, міністр оборони США Ллойд Остін перерахував країни, які почали підготовку до передавання Україні бойових танків Leopard 2 або пообіцяли їх надати.

Відомо також, що Ллойд Остін та Олексій Резніков провели телефонну розмову напередодні чергового “Рамштайну”.

Читайте також: