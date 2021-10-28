Блокбастер року: чим здивує новий Епіцентр у Києві

У найближчі вихідні в столичному ТРЦ Blockbuster Mall відкривається Епіцентр нового для України формату. Компанія готує грандіозне стилізоване відкриття за участю героїв найвідоміших світових кінострічок.

Офіційно Епіцентр запрацює 30-31 жовтня на проспекті Степана Бандери, 36А, в третій черзі найбільшого торгово-розважального центру країни – Blockbuster Mall. Вперше в історії відкриттів компанія дарує 1 000 000. Цінні дарунки будуть передбачені для першої 1000 покупців.

Новий двоповерховий Епіцентр площею 27 000 кв. м, буде реалізовано в новому для компанії концепті з оновленим фасадом, вдосконаленою цифровою навігацією та розширеним асортиментом преміальних товарів, адаптованим під потреби цільової аудиторії ТРЦ. Він також стане першим в країні об’єктом формату Mall in Mall, коли всередині торговельного центру працює ще один масштабний ТЦ з унікальними магазинами та сервісами.

"Синергія з Blockbuster Mall дозволить нам ефективно обмінюватися потоками відвідувачів, залучати нових клієнтів і надавати їм найкращий рівень сервісу в інноваційних магазинах формату shop in shop", - зазначає Володимир Гончаров, заступник гендиректора Епіцентр.

Якірним концептом на першому поверсі стане Центр Кераміки з сучасними колекціями плитки та сантехніки. Навколо нього працюватимуть відділи з будівельними матеріалами, виробами з дерева, покриттям для підлоги та іншими товарами для будівництва та ремонту. А в листопаді в Епіцентрі розпочнеться вже традиційний для мережі новорічний ярмарок, де покупці зможуть придбати все необхідне для святкування Нового Року та Різдва.

Другий поверх торгового простору буде організовано у форматі open space з мінімальною кількістю висотних стелажів. Його основну частину займуть Центр Меблів та Галереї Деко. В ході колаборації ці два відділи тісно сплелися асортиментом, що дозволило представити найбільшу в ТРЦ Blockbuster Mall пропозицію сучасних ідей та рішень для дому. Тут же працюватиме Sleep Студія з товарами для сну, салон килимів і салон дверей, оновлений All4Rest з товарами для кемпінгу та грилю, а також новий формат студії світла з розширеним асортиментом декоративного освітлення.

В новому форматі на другому поверсі працюватиме і Центр Техніки з можливістю зробити замовлення близько 270 000 позицій через онлайн-вітрину. Окремо тут буде виділена зона з найпопулярнішими товарами для геймерів і фанатів попкультури. Серед інших форматів shop in shop, що працюватимуть в ТЦ, можна відзначити студію електрокамінів Flamma, дитячий магазин E.Pic, канцтовари Пиши-Малюй, а також новий для компанії формат Expert з великим вибором товарів для мисливства та рибальства, в тому числі – зброї та човнів.

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