Чому закривають головну смугу "Борисполя" і як це впливає на графік: деталі

Як резервну використовують стару смугу, побудовану ще 50 років тому.
В аеропорту "Бориспіль" головну злітну смугу щодня закривають на 1-1,5 години для ремонту.
Про це повідомляє Avianews.
Як резервну використовують стару смугу, побудовану ще 50 років тому. Але показники міцності її покриття менші, ніж у основної. Через це "Бориспіль" тимчасово не може приймати літаки з повним завантаженням.
Також ремонт вплинув на графік деяких авіарейсів. Так, лоукостер Wizz Air Abu Dhabi був змушений перенести графік рейсу Київ-Абу-Дабі-Київ на 2 години пізніше. Його розклад складений так, що літак потрапляв у той час, коли основну смугу закрито на ремонт.
Нагадаємо, що лоукостер WizzAir відкриє 9 нових напрямків зі Львова