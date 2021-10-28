У Київській області водій на Daewoo Lanos зіткнувся з вантажівкою: загинула 6-річна дівчинка (фото)

У Київській області водій на Daewoo Lanos зіткнувся з вантажівкою: загинула 6-річна дівчинка (фото)

45-річний водій вантажівки розповів, що легковик відкинуло на обидві смуги руху.

У Київській області водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою: загинула 6-річна дівчинка.

Смертельна ДТП сталася неподалік села Гребінки, на 63 км траси "Київ-Одеса".

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Про це повідомляє поліція Київської області.

"Співробітники поліції з'ясували, що 27-річний водій Daewoo Lanos, який їхав зі своєю родиною в напрямку міста Одеса, не впорався з керуванням. Водій рухався лівою смугою руху і здійснив зіткнення з вантажним автомобілем МAN L2000, який рухався у правій смузі руху в попутному напрямку. 45-річний водій вантажівки розповів, що легковик відкинуло на обидві смуги руху", - йдеться у повідомленні поліції.

Згодом до лікарні Білої Церкви реанімобілем була доправлена 6-річна донька водія легковика. На жаль, за декілька днів дитина померла внаслідок численних травм.

Слідчі Білої Церкви проводять досудове розслідування за ст.286 Кримінального кодексу України.

Згодом поліцейські скерують матеріали до слідчого управління поліції Київщини для подальшої перекваліфікації та з'ясування обставин події.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася серйозна ДТП. Там водій легковика на величезній швидкості намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора та влетів у інше авто. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці, троє пасажирів Іnfiniti – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - з важкими травмами доправлені до лікарні.

Суд у Харкові обрав запобіжний захід 16-річному водієві. Підліток перебуватиме під арештом 60 діб без права внесення застави.

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