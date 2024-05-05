Беріть парасольки: якою буде погода в Україні 6 травня

В Україні у понеділок, 6 травня, прогнозується хмарна погода. Місцями можливі короткочасні дощі, подекуди - з грозами.

Про це повідомили в пресслужбі “Укргідрометцентру”.

Як зазначається, в північних та в більшості центральних областей вночі місцями прогнозуються невеликі, а вдень помірні короткочасні дощі. Подекуди можуть бути грози. На решті території без опадів.

“Вітер переважно південно-західний, 7-12 метрів на секунду, вдень у західних та північних областях місцями пориви 15-18 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 градусів; вдень 20-25 градусів, у Карпатах та на узбережжі морів 14-19 градусів”, - розповіли в “Укргідрометцентрі”.

Яка погода буде на Київщині

У Київській області в понеділок буде хмарна, але з проясненнями погода.

Вночі місцями можливий невеликий, а вдень - помірний короткочасний, подекуди з грозами.

“Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, по області вдень місцями пориви 15-18 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 20-25 градусів. У Києві вночі 10-12 градусів, вдень 22-24 градуси”, - додали в “Укргідрометцентрі”.

Нагадаємо, що українців попередили про небезпечні гідрологічні явища.

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