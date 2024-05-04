Балістична загроза: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
У суботу, 4 тавня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного озброєння
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Швидкісна ціль на Київ" — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів.
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