Балістична загроза: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

У суботу, 4 тавня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного озброєння

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Швидкісна ціль на Київ" — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриттів.

Нагадаємо, українці мають бути готовими: з нагоди великодніх свят Росія планує нові провокації проти України та її громадян. У РНБО зробили важливе попередження.

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