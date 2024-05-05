Берите зонтики: какой будет погода в Украине 6 мая

В Украине в понедельник, 6 мая, ожидается облачная погода. Местами возможны кратковременные дожди, кое-где — с грозами.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".

Как отмечается, в северных и большинстве центральных областей ночью местами прогнозируются небольшие, а днем умеренные кратковременные дожди. Кое-где могут быть грозы. На остальной территории без осадков.

“Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 метров в секунду, днем в западных и северных областях местами порывы 15-18 метров в секунду. Температура ночью 8-13 градусов; днем 20-25 градусов, в Карпатах и на побережье морей 14-19 градусов», — рассказали в "Укргидрометцентре".

Какая погода будет на Киевщине

В Киевской области в понедельник облачная, но с прояснениями погода.

Ночью местами возможен небольшой, а днем умеренный кратковременный, кое-где с грозами.

“Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, по области днем местами порывы 15-18 метров в секунду. Температура ночью 8-13 градусов, днем 20-25 градусов. В Киеве ночью 10-12 градусов, днем 22-24 градуса”, — добавили в "Укргидрометцентре".

Напомним, что украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях.

Читайте также: