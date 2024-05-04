Підзахоронення у чужу могилу за 3 тисячі доларів: у Києві судитимуть доглядача Жулянського кладовища (фото)

Підозрюваний дозволив підзахоронення у могилу, за якою вже ніхто не доглядає, начебто там похований родич чоловіка, що шукав місце.
У Києві судитимуть доглядача Жулянського кладовища, який дозволив за 3 тисячі доларів підзахоронення померлого у чужу могилу.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
"Згідно з матеріалами слідства, у лютому 2024 року 47-річий доглядач напівзакритого Жулянського кладовища одержав 3 тисячі доларів США за виділення та облаштування місця для поховання", – йдеться у повідомленні.
У прокуратурі розповіли, що чоловік прийшов дізнатись, яким чином можна знайти місце на кладовищі. Доглядач повідомив, що кладовище є напівзакритим, тобто дозволено лише поховання у родинну могилу. Але за 3 тисячі доларів США він дозволить підзахоронення у могилу, за якою вже ніхто не доглядає, начебто там похований родич чоловіка, що шукав місце.
Підозрюваний під час досудового розслідування визнав факт отримання грошей.
Наразі обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, ексдиректор ритуальної служби відшкодував 16 млн гривень, які заплатили "мертвим душам" за прибирання кладовищ – гроші перераховано на рахунок Київради.
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