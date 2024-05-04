Підзахоронення у чужу могилу за 3 тисячі доларів: у Києві судитимуть доглядача Жулянського кладовища (фото)

Підозрюваний дозволив підзахоронення у могилу, за якою вже ніхто не доглядає, начебто там похований родич чоловіка, що шукав місце.

У Києві судитимуть доглядача Жулянського кладовища, який дозволив за 3 тисячі доларів підзахоронення померлого у чужу могилу.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Згідно з матеріалами слідства, у лютому 2024 року 47-річий доглядач напівзакритого Жулянського кладовища одержав 3 тисячі доларів США за виділення та облаштування місця для поховання", – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що чоловік прийшов дізнатись, яким чином можна знайти місце на кладовищі. Доглядач повідомив, що кладовище є напівзакритим, тобто дозволено лише поховання у родинну могилу. Але за 3 тисячі доларів США він дозволить підзахоронення у могилу, за якою вже ніхто не доглядає, начебто там похований родич чоловіка, що шукав місце.

Підозрюваний під час досудового розслідування визнав факт отримання грошей.

Доглядач Жулянського кладовища факт отримання грошей визнав / Фото: Київська міська прокуратура

Наразі обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, ексдиректор ритуальної служби відшкодував 16 млн гривень, які заплатили "мертвим душам" за прибирання кладовищ – гроші перераховано на рахунок Київради.

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