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У Києві загроза авіаудару

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Терміново усі в укриття.

У Києві є загроза авіаудару. Всім терміново прослідкувати в укриття. 

Про це повідомили в КМДА. 

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