На Київ чекає складна ніч: про що попередив Кличко

На Київ чекає складна ніч: про що попередив Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що ситуація для столиці зараз загрозлива. Прийдешня ніч, під ранок, буде дуже складною.

Російські війська – впритул до столиці. Знешкоджують військові і правоохоронці в місті диверсійні групи, повідомив мер.

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У столиці взяті під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил.

Також обладнують блокпости не тільки на основних в’їздах у місто. А й встановлюють блоки, що перекривають рух біля стратегічних об’єктів у столиці. Роблять це для захисту Києва.

Для оборони столиці від агресора, який насувається, вже на 100% укомплектована 112 бригада територіальної оборони Києва. Зараз вирішують питання про створення додаткових підрозділів захисників Києва.