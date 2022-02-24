Усі в укриття: у Києві увімкнули сирени, метро працює

Путін оголосив про "спеціальну військову операцію".
У різних районах Києва вранці почала лунати сирена тривоги. Усе - через російське військове вторгнення до України.
"УВАГА! Зафіксована повітряна загроза! У разі ввімкнення сирен просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - повідомляє КМДА.
МАПА УКРИТТІВ У КИЄВІ ТУТ. Найперше - треба бігти до метро, у підвал, укриття поруч.
"Метро працює у звичайному режимі. Ми будемо оперативно інформувати у разі змін", - зазначила заступниця керівника Київського метрополітену Наталія Макогон.
На виїзд із Києва у напрямку Житомира утворився затор.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- У районі Борисполя, Харкові, Одесі було чути вибухи.
- Російські "Гради" б‘ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Росія посилює свою військову присутність в окупованих Криму та на Донбасі.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.