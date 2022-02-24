Усі в укриття: у Києві увімкнули сирени, метро працює

Усі в укриття: у Києві увімкнули сирени, метро працює

Путін оголосив про "спеціальну військову операцію".

У різних районах Києва вранці почала лунати сирена тривоги. Усе - через російське військове вторгнення до України.

"УВАГА! Зафіксована повітряна загроза! У разі ввімкнення сирен просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - повідомляє КМДА.

МАПА УКРИТТІВ У КИЄВІ ТУТ. Найперше - треба бігти до метро, у підвал, укриття поруч.

"Метро працює у звичайному режимі. Ми будемо оперативно інформувати у разі змін", - зазначила заступниця керівника Київського метрополітену Наталія Макогон.

На виїзд із Києва у напрямку Житомира утворився затор.

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