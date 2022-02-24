Не виходьте без потреби з дому і підготуйте "тривожну валізку": Кличко звернувся до киян

Не виходьте без потреби з дому і підготуйте "тривожну валізку": Кличко звернувся до киян

Кличко закликав всіх жителів столиці, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до жителів столиці після нападу Росії на Україну.

Про це він написав у Facebook.

"Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві. Найстрашніший ворог зараз- паніка. Не втрачаємо витримки", - написав він.

Кличко закликав всіх жителів столиці, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста:

залишатися вдома;

тримати напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища.

"Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста. Тримаємося! Ми повинні вистояти!", - підсумував він.

Нагадаємо, що в Україні ввели воєнний стан.

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