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Не виходьте без потреби з дому і підготуйте "тривожну валізку": Кличко звернувся до киян

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Не виходьте без потреби з дому і підготуйте "тривожну валізку": Кличко звернувся до киян

Віталій Кличко/Тelegram

Кличко закликав всіх жителів столиці, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до жителів столиці після нападу Росії на Україну.

Про це він написав у Facebook.

"Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві. Найстрашніший ворог зараз- паніка. Не втрачаємо витримки", - написав він.

Кличко закликав всіх жителів столиці, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста:

  • залишатися вдома;
  • тримати напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища.

"Міська влада в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста. Тримаємося! Ми повинні вистояти!", - підсумував він.

Нагадаємо, що в Україні ввели воєнний стан.

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