У Києві діятимуть стабілізаційні відключення: коли саме

Завтра, 3-го червня, у Києві застосовуватимуть стабілізаційні відключення. Вони діятимуть протягом усієї доби, а не в ранкові та керівні години.

Про це повідомили в "Укренерго".

Зауважують, що виділених Укренерго лімітів вистачить забезпечити приблизно 80% потреб Києва.

"Економте. Зробіть економію електроенергії своїм невід'ємним щоденним обов'язком", – закликали українців.

Нагадаємо, у понеділок, 3 червня, на всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

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